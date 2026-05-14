Ana Paty Peralta encabezó el cierre del programa “JITUR: Jóvenes Innovando el Turismo”, una plataforma enfocada en impulsar el talento universitario y generar nuevas propuestas para fortalecer el liderazgo turístico de Cancún.

El programa promueve proyectos con enfoque sostenible, inclusivo e innovador, permitiendo que estudiantes presentaran sus iniciativas ante representantes del sector académico, empresarial y gubernamental.

Ana Paty Peralta destaca el talento juvenil para transformar el turismo en Cancún

Durante el encuentro realizado en la Universidad Tecnológica de Cancún, la alcaldesa resaltó que las nuevas generaciones están impulsando un modelo turístico más humano, creativo y competitivo, capaz de adaptarse a las tendencias globales sin perder la esencia del Caribe Mexicano.

Asimismo, reconoció el compromiso de las y los jóvenes participantes, quienes desarrollaron proyectos enfocados en ecoturismo, conservación ambiental, inclusión, accesibilidad, bienestar emocional, movilidad y turismo gastronómico.

Ana Paty Peralta destacó que Cancún continúa consolidándose como un semillero de talento y visión transformadora, además de señalar que el turismo del futuro requiere innovación y trabajo conjunto entre gobierno, universidades e iniciativa privada.

Proyectos seleccionados en JITUR buscan fortalecer el turismo sostenible en Cancún

Como parte del programa, se seleccionaron siete iniciativas enfocadas en generar impacto positivo en el turismo de Cancún:

Akua-Cun: proyecto en Laguna Manatí y Nichupté donde turistas participan en actividades de cuidado ambiental.

Cancún Universal: propuesta de señalética emocional e inmersiva en espacios turísticos.

Catarsis: creación de un centro con talleres de arteterapia, biodanza y escritura.

Arte Rodante: iniciativa para transformar el transporte público en galerías móviles.

Sabores y Raíces de Cancún: proyecto que integra gastronomía, cultura y naturaleza.

Turismo sin Barreras: capacitación en lengua de señas, braille y protocolos inclusivos.

Sens-Hara: experiencias dirigidas a personas con discapacidad auditiva, motriz y público en general.

El rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, Enrique Baños Abedun de Lima, señaló que JITUR fortalece la conexión entre el conocimiento académico y las necesidades reales de la industria turística, además de impulsar la formación de líderes innovadores.

Ana Paty Peralta impulsa innovación turística con JITUR Cancún 2026. (Cortesía)

Cancún apuesta por un turismo innovador, inclusivo y competitivo

Por su parte, el secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, afirmó que JITUR representa una apuesta por un turismo inteligente y de nueva generación, donde las ideas de las juventudes pueden convertirse en soluciones viables para mejorar la experiencia turística en Cancún.

En representación de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Pablo Vladimir Casas Gómez destacó que el estado atraviesa una etapa de transformación turística basada en la innovación social, la inclusión y la sostenibilidad.

Durante la jornada se presentaron los proyectos seleccionados de la convocatoria realizada entre octubre y diciembre de 2025, enfocados principalmente en conservación ambiental, accesibilidad, bienestar emocional e identidad cultural.

Cabe destacar que el programa JITUR reunió a 14 universidades y recibió 45 proyectos registrados, consolidándose como una plataforma de innovación turística juvenil que fortalece la vinculación entre academia, iniciativa privada y gobierno para impulsar propuestas con impacto social y turístico en Cancún y Quintana Roo.