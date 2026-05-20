El gobierno de Benito Juárez aprobó por unanimidad la convocatoria para participar en el programa “Cabildo Infantil por un Día 2026”, iniciativa que busca fomentar la participación ciudadana de niñas y niños de Cancún en temas públicos y de gobierno.

Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria, encabezada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, se destacó la importancia de escuchar las ideas de las infancias para fortalecer políticas públicas enfocadas en el bienestar social y el desarrollo de la ciudad.

Cabildo Infantil 2026 en Cancún busca impulsar participación de estudiantes

La alcaldesa invitó a estudiantes de quinto y sexto de primaria a sumarse a la convocatoria, cuyo periodo de inscripción será del 25 al 29 de mayo. Posteriormente, el proceso de selección se realizará el 15 de junio y quienes resulten elegidos participarán en la sesión oficial del Cabildo Infantil el próximo 30 de junio.

Ana Paty Peralta impulsa participación de niñas y niños en Cancún (cortesía)

En la misma sesión, el Cabildo también aprobó el nombramiento de Beyra Miroslava Hadad Castillo como nueva titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instancia enfocada en la protección y atención de menores en el municipio.

Además, las y los regidores avalaron un convenio con el Servicio Postal Mexicano para emitir 300 mil estampillas postales conmemorativas del Puente Vehicular Nichupté, una de las obras de infraestructura más importantes de Cancún.

Ana Paty Peralta impulsa participación de niñas y niños en Cancún (cortesía)

Las estampillas estarán disponibles hasta diciembre de este año y buscan promover la identidad turística y cultural del destino, así como proyectar a Cancún como una ciudad moderna y en crecimiento.