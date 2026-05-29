La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, acompañada por la diputada Jimena Lasa Aguilar, encabezó el lanzamiento del programa “Finanzas que Transforman”, una iniciativa que busca empoderar a las mujeres mediante el desarrollo de competencias económicas y financieras.

Ante decenas de asistentes reunidas en el Teatro de la Ciudad, la alcaldesa destacó que esta estrategia representa una oportunidad para que más mujeres de Cancún cuenten con herramientas prácticas que les permitan tomar decisiones informadas en sus hogares, emprendimientos y proyectos de vida.

Además, subrayó que este tipo de acciones contribuyen a construir una sociedad más justa, igualitaria y con prosperidad compartida.

Programas impulsados por Ana Paty Peralta han beneficiado a más de 35 mil mujeres

Ana Paty Peralta destacó que en Benito Juárez se mantienen políticas públicas permanentes en favor de las mujeres, reflejadas en acciones realizadas por el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF Benito Juárez y la Secretaría Municipal de Bienestar.

Entre octubre de 2024 y mayo de 2026, más de 35 mil mujeres han sido beneficiadas con talleres, capacitaciones, apoyos y programas de emprendimiento impulsados por el gobierno municipal.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Martha Parroquín Pérez, en representación de la gobernadora Mara Lezama, celebró estas acciones y destacó que los recursos públicos se manejan con responsabilidad y transparencia para beneficiar directamente a la ciudadanía.

Asimismo, la diputada Jimena Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVIII Legislatura de Quintana Roo, explicó que el proyecto contempla talleres especializados como “La era digital”, enfocado en analizar la evolución tecnológica y su impacto en la vida cotidiana y las actividades económicas.

También destacó el taller “Saber cuenta para tu negocio. Punto de equilibrio”, dirigido a enseñar de manera práctica cómo calcular el punto de equilibrio de un negocio para tomar decisiones financieras más estratégicas y sostenibles.

El programa se desarrolla en colaboración con Educación Financiera Banamex y DHBUS Project, mediante metodologías dinámicas y herramientas accesibles para fortalecer la educación financiera y fomentar el crecimiento económico de las participantes.