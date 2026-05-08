La presidenta municipal Ana Paty Peralta firmó un convenio de colaboración entre el Sistema DIF Benito Juárez y la asociación civil HCH Centro Ecuestre, conocida comercialmente como “Héroes con Herraduras”, para ofrecer equinoterapias asistidas a niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

La estrategia busca fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante terapias especializadas.

Ana Paty Peralta fortalece inclusión en Cancún con equinoterapias asistidas

Durante el acto realizado en las instalaciones de la asociación, Ana Paty Peralta destacó que este convenio representa un avance importante para fortalecer la atención integral de personas con discapacidad.

Las equinoterapias contribuirán al desarrollo:

Físico

Neurológico

Emocional

Social

El convenio tendrá vigencia del 7 de mayo de 2026 al 29 de septiembre de 2027 y contempla, en una primera etapa, la atención de 10 beneficiarios canalizados por el Sistema DIF Benito Juárez, quienes recibirán cuatro sesiones mensuales de equinoterapia.

Ana Paty Peralta fortalece inclusión con terapias asistidas para personas con discapacidad. (Cortesía)

La directora del DIF, Marisol Sendo Rodríguez, informó que cada sesión tendrá un costo de 300 pesos, de los cuales las familias beneficiarias aportarán 150 pesos y el DIF cubrirá el resto para facilitar el acceso a estas terapias especializadas.

Por su parte, el representante legal de Héroes con Herraduras, Eduardo de Jesús Anaya Marmolejo, señaló que la asociación cuenta con personal certificado, instalaciones adecuadas y caballos especializados para brindar atención integral a personas con discapacidad y sus familias.

Tras la firma del convenio, autoridades y asistentes presenciaron una demostración de las equinoterapias que se realizan en el centro ecuestre, con el objetivo de impulsar acciones de inclusión, bienestar y desarrollo integral en Benito Juárez.