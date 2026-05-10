El Ayuntamiento de Benito Juárez, encabezado por Ana Paty Peralta, realizó una nueva edición del programa “Paseo Cancunense” para celebrar el Día de las Madres con actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar en Cancún.

A través del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano (IMPLAN), las asistentes recibieron rosas blancas y participaron en una jornada de sano esparcimiento que incluyó dinámicas deportivas y actividades enfocadas en el bienestar físico.

Para fomentar el cuidado de la salud, las mamás participaron en una clase gratuita de ritmos latinos impartida por el Centro de Capacitación Total Fitness, realizada en el inicio de Malecón Tajamar, sobre la avenida Bonampak, donde pudieron bailar, ejercitarse y convivir en un ambiente familiar.

Ana Paty Peralta fortalece la convivencia y la movilidad saludable en Cancún

Como en cada edición del programa, un carril de la vialidad permaneció cerrado desde la avenida Sayil hasta Nichupté, en un horario de 7:00 a 12:00 horas, con el objetivo de facilitar el tránsito de peatones, ciclistas, corredores, patinadores y ciudadanos que acudieron a realizar actividad física.

Además, se ofreció el préstamo gratuito de bicicletas por 20 minutos, iniciativa que busca incentivar el uso de medios de transporte no motorizados y promover la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

Como parte de las acciones de prevención y concientización, la Dirección de Tránsito instaló una dinámica con lentes de realidad virtual que simulan los efectos del consumo de alcohol y marihuana.

El ejercicio permitió a las y los participantes experimentar las dificultades de movilidad y percepción que puede enfrentar una persona bajo el influjo de sustancias, así como los riesgos que implica conducir en esas condiciones.