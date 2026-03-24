La presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezó la presentación de la campaña “Ellas Facturan, Ellas Avanzan”, una estrategia enfocada en impulsar el emprendimiento femenino en Cancún.

Durante el evento, reafirmó que las emprendedoras cuentan con el respaldo del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), así como de un gobierno que trabaja para abrirles camino y fortalecer sus negocios.

La alcaldesa destacó el esfuerzo y la constancia de las mujeres que han desarrollado sus proyectos, y explicó que esta estrategia permitirá promover sus historias de éxito mediante banners en espacios públicos, donde la ciudadanía podrá conocer sus servicios a través de códigos QR.

Ana Paty Peralta impulsa el crecimiento de mujeres emprendedoras en Cancún

Ana Paty Peralta subrayó que, aunque el programa surgió desde el gobierno, su crecimiento ha sido posible gracias a la determinación de las propias emprendedoras, quienes se han convertido en ejemplo e inspiración para otras mujeres.

Por su parte, la titular del IMM, Miroslava Reguera Martínez, explicó que esta campaña representa la segunda fase del programa “Ellas Facturan”, por lo que se realizarán mediciones semanales para evaluar la interacción con clientes, cuyos resultados se darán a conocer en noviembre.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, reconoció los avances del programa y destacó que estas acciones permiten visibilizar historias de resiliencia, donde mujeres logran romper barreras, crecer y alcanzar independencia económica.

A nombre de las beneficiarias, Alma Ibarra Santiago compartió su experiencia, desde el acceso a servicios del IMM hasta consolidar su negocio como consultora inmobiliaria, gracias al acompañamiento institucional.

Cancún fortalece negocios de mujeres con “Ellas Facturan Avanzan”: Ana Paty Peralta. (Cortesía)

Cancún impulsa emprendimiento femenino con capacitación y reconocimiento

Durante la jornada, la presidenta municipal entregó reconocimientos a panelistas como Liliana D’eniss Montiel Cruz, presidenta de AMEXME Cancún; Gabriela Vivas, especialista en marketing digital; y Gloria Torruco, conferencista y emprendedora.

Las actividades incluyeron ponencias como “10 tips de marketing digital” y “Resiliencia”, así como un panel con expertas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) y una plática informativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Con esta estrategia, el gobierno municipal refrenda su compromiso de fortalecer el emprendimiento femenino y generar más oportunidades para que mujeres de Cancún hagan crecer sus negocios.