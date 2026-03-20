En un hecho clave para el ordenamiento territorial de Cancún, la presidenta municipal Ana Paty Peralta impulsó una estrategia histórica para avanzar en la regularización de la tierra y garantizar certeza jurídica a miles de familias que durante años han vivido en la incertidumbre sobre su patrimonio.

La iniciativa fue encabezada por el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, quien sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes ejidales para coordinar acciones en zonas que han esperado por décadas su legalización.

Regularización de tierras en Cancún busca resolver rezagos históricos

Este esfuerzo conjunto responde a una visión compartida entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el gobierno municipal, con el objetivo de garantizar el derecho de las familias a contar con certeza jurídica sobre su patrimonio.

Benito Juárez coordina acciones para brindar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida en Cancún (cortesía)

El proyecto contempla la regularización de predios bajo régimen ejidal, así como de terrenos que, aunque ya son de carácter privado, forman parte del denominado polígono de “mega títulos”, una problemática que ha generado incertidumbre durante años en distintas colonias del municipio.

De acuerdo con las autoridades, este proceso permitirá dar orden jurídico, técnico y normativo a diversas zonas de Cancún, lo que abrirá la puerta a mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos y desarrollo urbano planificado.

Benito Juárez coordina acciones para brindar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida en Cancún (cortesía)

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la coordinación institucional entre el gobierno federal, estatal, municipal y el Ejido Alfredo V. Bonfil, considerado un actor clave en este proceso.

El director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán Dagnino, señaló que existe consenso entre todas las partes para avanzar en la regularización y garantizar certeza jurídica a las familias.

Benito Juárez coordina acciones para brindar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida en Cancún (cortesía)

Asimismo, autoridades subrayaron que este esfuerzo marca un precedente en la historia del municipio, al tratarse de una estrategia integral que busca resolver un problema estructural que ha persistido por décadas.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Benito Juárez reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar seguridad patrimonial a miles de habitantes, al tiempo que sienta las bases para un crecimiento urbano ordenado, sostenible y con enfoque social en Cancún.