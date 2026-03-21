Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y promover estilos de vida saludables, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, encabezó la tercera edición del “Medita Fest”, evento que reunió a más de 380 participantes en una jornada de meditación frente al mar Caribe.

La actividad se realizó en Playa Delfines, donde niñas, niños, mujeres y hombres se congregaron desde temprana hora para recibir el amanecer mientras participaban en ejercicios de relajación y respiración guiada.

Cancún realiza tercera edición de Medita Fest en Playa Delfines

Durante la jornada, la alcaldesa convivió con las y los asistentes, quienes disfrutaron del paisaje del Caribe mexicano mientras participaban en dinámicas enfocadas en el equilibrio emocional y la salud mental. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para fomentar entornos más sanos y fortalecer el tejido social.

Medita Fest fomenta la paz, la empatía y la salud mental (cortesía)

Por su parte, la secretaria municipal de Bienestar, Berenice Sosa Osorio, destacó que este tipo de actividades promueven la empatía, la conexión entre las personas y valores como la paz y la solidaridad.

Asimismo, señaló que la meditación colectiva ayuda a disminuir los niveles de estrés y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

Medita Fest fomenta la paz, la empatía y la salud mental (cortesía)

La sesión fue guiada por la instructora Alma Angélica Torres Hernández, quien dirigió ejercicios corporales y técnicas de respiración para alcanzar un estado de calma y atención plena. Además, la musicoterapeuta Norma Angélica Rodríguez Hernández acompañó la experiencia con instrumentos de sanación y sonidos relajantes, creando un ambiente propicio para iniciar el día con tranquilidad y energía positiva.

Con esta tercera edición del Medita Fest, el gobierno municipal de Benito Juárez reafirma su apuesta por actividades comunitarias que impulsen la salud mental, la convivencia y el bienestar integral de la ciudadanía.