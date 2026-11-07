La presidenta municipal Ana Paty Peralta informó que 9 mil 850 personas participaron en programas de capacitación gratuita en Cancún, impartidos por el Ayuntamiento a través de la Dirección General de Capacitación en Calidad, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de ciudadanos y servidores públicos.

De acuerdo con la alcaldesa, del total de participantes, 6 mil 904 fueron trabajadores municipales de distintas dependencias y 2 mil 946 habitantes en general que se inscribieron en los cursos gratuitos, disponibles en modalidades presencial y en línea.

Ana Paty Peralta impulsa capacitación gratuita (cortesía)

Incorporan inteligencia artificial y herramientas digitales

La presidenta municipal Ana Paty Peralta destacó que durante el último año se incorporaron contenidos relacionados con nuevas tecnologías para mejorar el desempeño laboral de los participantes.

Como parte de esta estrategia, 287 personas servidoras públicas recibieron capacitación en inteligencia artificial, ChatGPT y otras herramientas digitales, entre ellas Canva, CapCut, Adobe Illustrator y Google Workspace.

La capacitación busca sistematizar procesos, impulsar la innovación y agilizar las actividades de las distintas dependencias municipales.

La presidenta municipal señaló que la preparación constante de los colaboradores permite aprovechar nuevas herramientas, mejorar la respuesta institucional y ofrecer una atención más cercana a la ciudadanía.

Ana Paty Peralta impulsa capacitación gratuita (cortesía)

Capacitan a elementos policiales y fortalecen la ética pública

En materia de seguridad, el Ayuntamiento reportó la capacitación especializada y técnica de 700 elementos de la corporación policial en el tema de puestas a disposición.

Además, cuatro servidores públicos obtuvieron la certificación en ética en el servicio público, impulsada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO).

A este proceso se sumó la certificación de competencias técnicas, jurídicas y éticas en materia de responsabilidades administrativas para otros 36 trabajadores, cifra que representa el 95 por ciento del personal objetivo de ese rubro.

Con estas acciones, el Gobierno de Cancún busca fortalecer las capacidades de sus colaboradores y ampliar las oportunidades de formación para la población, mediante programas de capacitación en distintos ámbitos laborales y profesionales.