Gloria Priscila, quien se desempeñó como exregidora de Morena, fue detenida este viernes en el fraccionamiento exclusivo Lomas del Sol en la Riviera, Veracruz.

Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer los detalles de las acusaciones ni del proceso judicial relacionado con la detención de la morenista en el estado.

Fuentes policiacas y reportes señalan de manera extraoficial que la investigación podría estar relacionada con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Gloria Priscila, detenida

Gloria Priscila fue detenida en fraccionamiento privado “Lomas del Sol”

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo para detener a Gloria Priscila tuvo lugar durante la madrugada en el fraccionamiento privado “Lomas del Sol”.

En esa zona residencial conocida como la Riviera Veracruzana, los elementos le leyeron sus derechos para posteriormente trasladarla a la delegación de la FGR en el puerto de Veracruz.

Hasta el momento de los reportes, las autoridades federales y estatales no han emitido un comunicado oficial detallando los delitos específicos que se le imputan.

Trasciende detención de Gloria Priscila por presuntos vínculos con el crimen organizado

De manera preliminar, se informó que Gloria Priscila habría sido detenida junto a José Roberto López, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de la zona que abarca de Tierra Blanca hasta Tuxtepec.

Además, como parte del “Operativo Enjambre”, también fue detenido, Roberto “N”, responsable de la UMF 61 del IMSS en Córdoba, señalado como presunta pareja sentimental de Gloria Priscila.