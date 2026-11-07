Un ataque al interior de la taquería El Trompo Regio de Monterrey, Nuevo León, dejó un saldo de dos hombres muertos y una persona lesionada durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre.

Las primeras versiones señalan que varias personas se encontraban en la taquería consumiendo alcohol, cuando comenzó una discusión que subió de tono hasta desatar la agresión con arma blanca.

Riña en taquería El Trompo Regio deja saldo de dos muertos y un lesionado en Monterrey

Dos hombres fueron localizados sin vida dentro de la taquería El Trompo Regio de Monterrey luego del reporte de una riña en el establecimiento, en el que también se registró una tercera persona lesionada.

Los hechos ocurrieron en el tercer sector de la colonia Valle Verde, en el cruce de las avenidas San José Sur y Carlos Barrera, donde se registró una movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Ataque en El Trompo Regio de Monterrey deja dos muertos (Captura de pantalla)

Elementos de Fuerza Civil acudieron al establecimiento para resguardar la zona y comenzar con las primeras diligencias. La Fiscalía de Nuevo León fue requerida para el levantamiento de cuerpos y otros indicios.

La Fiscalía de Nuevo León deberá esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes. Aunque las primeras versiones apuntan a que una riña habría originado el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad de las víctimas ni la situación médica de la persona lesionada en la taquería El Trompo Regio de Monterrey.