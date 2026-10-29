La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, invitó a las familias a disfrutar de la cuarta edición del Janal Pixan 2026, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la subdelegación de Puerto Juárez, con música, danza y distintas expresiones culturales para honrar las tradiciones mexicanas.

A un día del inicio de la festividad, la alcaldesa supervisó los ensayos y detalles de la producción artística que se presentará en distintos escenarios de Puerto Juárez, donde se espera la asistencia de miles de personas.

Janal Pixan 2026 en Puerto Juárez (cortesía)

Acompañada por el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Carlos López Jiménez, la presidenta municipal Ana Paty Peralta acudió al Teatro de la Ciudad para observar parte de los ensayos de El camino de los abuelos, una puesta en escena que se presentará en la playa, a un costado del muelle de Puerto Juárez.

El espectáculo reunirá a las cinco compañías artísticas municipales: Teatro, Coro, Ballet Folclórico, Orquesta de Cámara y Coro Infantil.

Es algo maravilloso, de verdad, esta gran obra de teatro este año va a ser mejor, va a durar 40 minutos. Tiene una gran historia y lo que sí les puedo asegurar es que se van a divertir, van a llorar, van a reírse muchísimo, va a estar espectacular. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez

Janal Pixan 2026 en Puerto Juárez (cortesía)

Janal Pixan 2026 tendrá música, danza y talento local

La presidenta municipal recordó que, con el apoyo del Cabildo de Benito Juárez, se institucionalizó la realización anual de esta conmemoración en honor de los Fieles Difuntos, a quienes se recuerda mediante manifestaciones de color, música y sabores propios de la tradición mexicana.

La celebración contará con más de 50 artistas locales, además de catrines y catrinas que participarán en una procesión marítima. Posteriormente, descenderán por el muelle y desfilarán por la Calle 45, acompañados por la orquesta de viento La Caribeña, rumbo al escenario central con forma de concha acústica. Durante los cuatro días habrá distintas representaciones culturales y artísticas.

Para facilitar el acceso de las familias, la presidenta municipal Ana Paty Peralta informó que habrá dos rutas de transporte gratuito hacia Puerto Juárez. Los servicios saldrán desde Malecón Tajamar y desde El Crucero, a la altura del paradero de las urvans a Punta Sam. El horario del transporte será de 17:00 a 23:00 horas, durante los cuatro días de la festividad.

Janal Pixan 2026 en Puerto Juárez (cortesía)

Cartelera del Janal Pixan 2026 en Puerto Juárez

Viernes 30 de octubre

Cantantes: Juan Núñez, El Águila Blanca y su Alto Calibre, Scarlett Sky y Sofía Meneses.

Cuarteto Municipal: Los Príncipes de Cancún .

. Academia Pasión y Baile .

. Ballet Folclórico Herencias de México .

. Jhonny y su Onda Latina, tecladista y cantante.

Espectáculo Sesquiáltera.

Sábado 31 de octubre

Cantantes: Michell Luna y Gabriel Castro.

Grupo Folclórico Zona Continental de Isla Mujeres.

Colectivo de Danza Folclórica Experimental Zarandearte .

. Taller de danza del CECYTE I.

Trío femenil Aroma Mexicano .

. Grupo musical The Best Band.

Domingo 1 de noviembre

Cantantes: hermanas Candiani, Marcela Anzures y La Quetrina Lupita Díaz.

Compañía artística de la Universidad del Caribe Expresiones Danza .

. Centro de Formación Artística Acadanz.

Compañía Municipal de Ballet Folclórico del Instituto de la Cultura y las Artes.

Grupo musical Detonación Latina.

Lunes 2 de noviembre