El Festival Internacional del Globo 2026 volverá a llenar de color el cielo de León, Guanajuato, del 13 al 16 de noviembre, con una programación que reunirá a pilotos internacionales, espectáculos nocturnos y conciertos para toda la familia.

La edición número 24 del FIG 2026 tendrá como sede el Parque Metropolitano de León, donde participarán pilotos de 25 países con 200 globos aerostáticos y 30 figuras especiales.

Durante cuatro días, las familias podrán disfrutar de los vuelos al amanecer sobre la presa del Palote y de distintas actividades preparadas para esta celebración.

FIG 2026 en León (cortesía)

¿Qué habrá en el Festival del Globo 2026?

El programa contempla el vuelo de globos aerostáticos y figuras monumentales, además de las tradicionales Noches Mágicas, en las que los globos anclados se iluminarán al ritmo de la música, acompañados por un espectáculo de drones.

La cartelera musical contará con artistas nacionales e internacionales como Calvin Harris, Christian Nodal, Los Ángeles Azules, Alok, Xavi y Santos Bravos.

El evento se realizará en el Parque Metropolitano, conocido también como Parque Metropolitano ‘Eliseo Martínez Pérez’, reconocido con el International Large Urban Parks Award de World Urban Parks como el mejor parque urbano grande de Latinoamérica.

Recomendaciones para asistir al FIG 2026

Para disfrutar del Festival del Globo del 13 al 16 de noviembre, se recomienda planear la llegada con anticipación y adquirir los boletos oficiales.

También se aconseja llevar ropa abrigadora y calzado cómodo para caminar. En caso de asistir con niñas, niños o personas adultas mayores, es conveniente establecer puntos de encuentro para facilitar la ubicación de los integrantes del grupo.

FIG 2026 en León (cortesía)

Festival del Globo proyecta 400 mil visitantes

Además de su oferta recreativa, el FIG 2026 representa una actividad importante para el turismo y la economía de León.

Durante la presentación oficial, autoridades municipales proyectaron la llegada de 400 mil visitantes, de los cuales 89 por ciento procedería de otras ciudades y estados vecinos. También estimaron una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento.

Se prevé que el evento genere una derrama económica de 900 millones de pesos, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercios de calzado, marroquinería y prestadores de servicios de la región. Asimismo, se contempla la generación de 4 mil 800 empleos directos e indirectos durante la celebración.

Con esta edición, León se prepara para recibir a visitantes y familias que disfrutarán de cuatro días de actividades, espectáculos aerostáticos y música en uno de los eventos turísticos más representativos de la ciudad.