La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Robótica México para acercar cursos de robótica con LEGO a niñas, niños y jóvenes en Cancún.

Este acuerdo busca fortalecer el talento, la creatividad y la educación tecnológica, como parte de una estrategia para fomentar la innovación en el municipio.

Felicidades por ese talento y creatividad que tienen. En nuestro gobierno la prioridad es construir una mejor sociedad con las juventudes. Ana Patricia Peralta, Alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo

Ana Paty Peralta promueve educación tecnológica en Cancún

Desde la ludoteca de la Biblioteca Pública Dr. Enrique Barocio Barrios, Ana Paty Peralta destacó que estos cursos permiten a los estudiantes combinar tecnología y aprendizaje, además de contribuir a alejarlos de conductas de riesgo.

La alcaldesa invitó a niñas, niños y adolescentes a continuar preparándose y aprovechar estos espacios educativos, los cuales fueron renovados por el gobierno municipal.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Berenice Sosa Osorio, señaló que los participantes contarán con docentes especializados con más de 20 años de experiencia, en un entorno accesible para el aprendizaje.

El representante de Robótica México, Carlos Enrique Sánchez Briseño, destacó que Quintana Roo es referente en esta área, con estudiantes que participan en competencias internacionales en países como China y Estados Unidos.

Ana Paty Peralta convive con beneficiarios del programa

Como parte del evento, Ana Paty Peralta convivió con estudiantes y padres de familia, y conoció algunos de los robots desarrollados por los participantes, quienes buscarán competir a nivel internacional.

El convenio establece que dos alumnos por cada grupo de cinco podrán acceder a un descuento de hasta 90% en el costo del curso.

La capacitación tendrá una duración de 30 horas a lo largo de 15 semanas, e incluirá contenidos de programación, electrónica e inteligencia artificial.

En la firma también participaron el director municipal de Educación, Francisco Samaniego González, y Vanessa Josefina Álvarez Ortiz, representante de Robótica México.