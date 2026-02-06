En el marco del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, participó en la Ceremonia de Honores a la Bandera en el Asta Bandera Monumental de la Zona Hotelera.

Durante la ceremonia, autoridades civiles y militares reafirmaron su compromiso con la legalidad, la soberanía nacional y el bienestar de la ciudadanía, destacando el papel histórico del Ejército y la Fuerza Aérea como pilares del Estado.

Durante la ceremonia, el Coronel de Infantería del Estado Mayor, Guillermo Robles Toscano, detalló que en el mes de febrero se conmemora el orgullo al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, quienes han acompañado a la nación en los momentos más decisivos y cruciales en la historia del país.

Cancún reafirma el respeto a los símbolos patrios y a las Fuerzas Armadas. (Cortesía)

El militar destacó que la Bandera Nacional representa más que un símbolo, pues es la expresión de la historia, el sacrificio y la voluntad colectiva de un país que ha defendido su independencia, justicia social y soberanía. Asimismo, añadió que los colores del Lábaro Patrio reflejan el anhelo de justicia, la esperanza de un futuro mejor y la firme determinación de preservar la soberanía.

Por su parte, autoridades de los tres órdenes de gobierno le colocaron pines a nueve estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 1, con el objetivo de reafirmar su compromiso con la legalidad, disciplina y orden constitucional.

En la ceremonia estuvieron presentes el General Brigadier de Estado Mayor, Claudio Edmundo Huizar de la Torre, comandante de la Guarnición Militar de Cancún; representantes de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Militar, así como funcionarios municipales, regidores, personal educativo y estudiantes de distintos niveles académicos.

Finalmente, la presidenta municipal Ana Paty Peralta reiteró la importancia de fortalecer la educación cívica, promover el respeto a los símbolos nacionales y reconocer el trabajo coordinado entre autoridades civiles y militares para garantizar la paz y el desarrollo del municipio.