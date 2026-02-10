La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, sostuvo un encuentro con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, donde se habló sobre la Beca Rita Cetina para apoyar a madres y padres de familia con uniformes y útiles para el nivel primaria.

Durante la asamblea informativa en el domo “Jacinto Canek”, donde madres y padres de familia celebraron la implementación de apoyos escolares con los que se garantiza que la educación digna en Cancún.

Gobierno de México impulsa bienestar integral para las familias

Al concluir la explicación, Ana Paty Peralta aseguró la implementación de este apoyo escolar, al señalar que la educación no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho fundamental.

Beca Rita Cetina beneficiará a niñas y niños de primaria en Cancún (Cortesía)

Mientras que Mara Lezama destacó que este apoyo es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientado a generar bienestar para las familias mexicanas, subrayando que este apoyo se suma a otras estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población, como apoyos alimentarios y acciones para garantizar una vivienda digna.

Por su parte, Julio César León Trujillo dio a conocer que durante la primera semana de marzo se abrirá el registro para que en junio los estudiantes reciban su tarjeta y en agosto reciban el apoyo económico para la compra de los útiles, uniforme e insumos necesarios para iniciar el nuevo ciclo escolar.

En la asamblea informativa también estuvieron presentes la coordinadora estatal de Becas para el Bienestar en Quintana Roo, Dianela Benítez García, el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y el subsecretario de Educación en la zona norte, Luis Alberto Tun Calderón, quienes coincidieron en que este programa representa un paso importante para fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción en nivel primaria.