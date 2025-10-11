El alcalde de Tulum por Morena, Diego Castañón Trejo, se pronunció en redes sociales luego de que se difundiera videos que señalaban la poca presencia de visitantes en dicho municipio de Quintana Roo.

Mediante una grabación, Diego Castañón Trejo aseguró que todas las playas de Tulum están abiertas de manera gratuita, invitando a los turistas a acudir.

Pero, ¿quién es Diego Castañón Trejo? Esto sabemos acerca del alcalde de Tulum por Morena que abrió las playas al público.

¿Quién es Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo es un exfutbolista mexicano y ahora político, que se desempeña actualmente como alcalde del municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Cuenta con más de 10 años de experiencia política, en donde la mayoría de sus cargos los ha desempeñado en Tulum.

Es integrante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el cual ganó la alcaldía de Tulum en 2023.

Diego Castañón Trejo, alcalde de Tulum por Morena (Diego Castañón Trejo / X)

¿Qué edad tiene Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo nació el 1 de febrero de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo se encuentra casado con Paulina Quiroga, actual presidenta del DIF de Tulum.

¿Qué signo zodiacal es Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo nació un 1 de febrero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo tiene dos hijas.

Diego Castañón Trejo, alcalde de Tulum por Morena (Diego Castañón Trejo / X)

¿Qué estudió Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo cuenta con la Licenciatura en Administración.

¿En qué ha trabajado Diego Castañón Trejo?

Diego Castañón Trejo ha desempeñado diversos cargos en el municipio de Tulum, entre los que destacan:

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum

Director de Promoción Turística del Municipio de Tulum

Director de Relaciones Públicas del H. Ayuntamiento de Tulum

Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum

Asesor de la Secretaría General del Municipio de Solidaridad

Diego Castañón Trejo, alcalde de Tulum por Morena (Diego Castañón Trejo / X)

Diego Castañón Trejo abre las playas al pública ante poca presencia de turistas

En redes sociales, Diego Castañón Trejo difundió un video en el que invitó a turistas de todas partes visitar las playas de Tulum, las cuales aseguró están abiertas a todo el público.

El alcalde de Tulum aseguró que el acceso a las playas es gratuito para todos, descartando supuestos cobros a los visitantes, comúnmente denominados como “covers”.

Pese al ingreso sin costo, Diego Castañón Trejo recalcó que quien desee visitar alguna de las playas de Tulum tendrá que hacerlo respetando ciertas condiciones:

Sin llevar alimentos

Sin bebidas

Sin hieleras

Sin sombrillas

El presidente municipal de Tulum subrayó que los visitantes no podrán acceder con absolutamente nada a las playas, únicamente sus pertenencias personales.

Diego Castañón Trejo manifestó que si bien el objetivo es tener playas de acceso libre, también se busca incentivar el consumo en los restaurantes y comercios locales.

<i>“Todos los turistas pueden venir a visitar Tulum sin costo alguno. No pueden venir obviamente ni con alimentos y bebidas, ni con hieleras, ni sombrillas, con nada. Si quieren consumir, tienen que consumir aquí”.</i> Diego Castañón Trejo