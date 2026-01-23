Gissel Navarro, la viuda de Bernardo Bravo, aseguró que la detención de El Botox es “un paso importante” en el proceso para conocer lo que ocurrió el día del asesinato de su esposo, líder limonero en Michoacán.

La viuda de Bernardo Bravo señaló que fue informada personalmente de la detención de César Sepúlveda y reconoció el cumplimiento del deber de las autoridades para llegar a la justicia.

Viuda de Bernardo Bravo exige justicia integral para el líder limonero tras detención de El Botox

Sin embargo, Gissel Navarro reiteró que una detención no significa el cierre del caso, sino el inicio del esclarecimiento y exigió saber qué pasó el día del asesinato de su esposo.

“Esto es solo un paso, una detención, No culmina el proceso, al contrario, lo inicio y creo que se debe de deslindar debidamente las responsabilidades, investigar debidamente y esclarecer los hechos”

Asimismo, resaltó que para ella la justicia no es solo detener y sancionar a los responsables del homicidio material e intelectual de Bernardo Bravo, sino reconocer también su papel como activista en favor de los productores de una actividad primaria.

“Exijo saber el esclarecimiento de los hechos…el traslado de mi esposo a Apatzingán era parte de su trabajo…es parte de la justicia integral que yo estoy exigiendo para él” Gissel Navarro, viuda de Bernardo Bravo

Gissel Navarro compartió que el domingo que su esposo, Bernardo Bravo, fue asesinado, no hizo nada fuera de lo común.

Resaltó que sus viajes a Apatzingán no era extraño ni el cambio de vehículo; sin embargo, no contaba más que con 1 escolta, ni un vehículo blindado.