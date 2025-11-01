Los Incomparables de Tijuana compartieron un mensaje tras la muerte de Tello Higuera Jr. en Baja California.

Tello Higuera Jr. era hijo del fundador de Los Incomparables de Tijuana, Eleuterio Higuera, donde llevaba varios años como vocalista

Los Incomparables de Tijuana comparten mensaje tras la muerte de Tello Higuera Jr.

El pasado 26 de octubre, Los Incomparables de Tijuana compartieron un comunicado para confirmar la muerte de Tello Higuera Jr.

En el comunicado lamentaban la muerte de Tello Higuera Jr. y reconocían su talento, así como su amor por la musica.

“Tello Higuera Jr partió de este plano terrenal el día 24 de octubre, dejando un vacío que jamás podrá llenarse en nuestras vidas y en la escena musical” Los Incomparables de Tijuana

Los Incomparables de Tijuana comparten mensaje tras la muerte de Tello Higuera Jr. (Instagram/@losincomparablesdetj)

Los Incomparables de Tijuana expresaron que Tello Higuera Jr. era un hombre inigualable y con un gran espíritu.

Tello Higuera Jr estaba entregado a su carrera musical y sus compañeros de Los Incomparables de Tijuana le agradecieron por su trabajo.

El grupo agradeció la solidaridad de sus fans y pidió respeto para la familia de Tello Higuera Jr.

“Te extrañamos y recordaremos cada día que pase, tu música nunca terminará”, escribieron Los Incomparables de Tijuana en su mensaje a Tello Higuera Jr.

Tello Higuera Jr. cantante asesinado en Baja California (Instagram/@bh_fotografia_)

Esto se sabe de la muerte de Tello Higuera Jr en Baja California

Tello Higuera Jr. fue contratado para presentarse en un bautizo en Rosarito, cuando un grupo armado lo secuestró.

Se sabe que Tello Higuera Jr. estaba acompañado de sus músicos el día del secuestro y fueron ellos quienes pidieron ayuda a las autoridades.

Hasta el momento, no han información de si los músicos denunciaron la agresión.

Su cuerpo fue encontrado en La Gloria, Baja California el pasado viernes 25 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál será la línea de investigación del caso.

Trascendió que la muerte de Tello Higuera Jr. podría estar relacionada con grupos delictivos que operan en la zona.

Tello Higuera también era sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana.