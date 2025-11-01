Tello Higuera Jr era un cantante reconocido por su trabajo en Los Incomparables de Tijuana; lamentablemente, fue secuestrado y asesinado en Baja California.

El cantante también era sobrino de Mario Quintero Lara, líder de Los Tucanes de Tijuana.

¿Quién es Tello Higuera Jr? El músico asesinado en Baja California

Eleuterio Higuera Acosta Jr. era hijo del fundador de Los Incomparables de Tijuana, Eleuterio Higuera.

El viernes 25 de octubre se confirmó la muerte de Tello Higuera Jr., quien fue secuestrado mientras amenazaba un bautizo.

Tello Higuera Jr. (Instagram/@losincomparablesdetj •)

¿Qué edad tiene Tello Higuera Jr.?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Tello Higuera Jr. por lo que no hay información sobre su edad.

¿Quién era la esposa de Tello Higuera Jr.?

No hay información sobre si Tello Higuera Jr. está casado.

¿Qué signo zodiacal es Tello Higuera Jr.?

Debido a que no se sabe su fecha de nacimiento, no se puede determinar el signo zodiacal de Tello Higuera Jr.

¿Cuántos hijos tenía Tello Higuera Jr.?

Se desconoce si Tello Higuera Jr. tenía hijos.

Tello Higuera Jr- (Instagram/@losincomparablesdetj)

¿Qué estudió Tello Higuera Jr.?

No hay información sobre el grado académico de Tello Higuera Jr.

¿En qué ha trabajado Tello Higuera Jr.?

Tello Higuera Jr. Inició como vocalista y tocando el acordeón en el grupo Los Retoños de Tijuana.

Posteriormente, Tello Higuera Jr. se integró al grupo musical de su padre, Los Incomparables de Tijuana.

El cantante fue conocido por canciones como:

“El de las 2 letras”

“Ubícate”

“Los 90’s”

“El número uno”

“Sabiendo quién era yo”

Tello Higuera Jr fue secuestrado y asesinado en Baja California

Según testimonios, Tello Higuera Jr y sus compañeros llegaron al lugar cuando fueron interceptados por hombres armados.

Tello Higuera Jr fue privado de su libertad, mientras que los músicos que lograron huir dieron aviso a las autoridades.

Días después del secuestro se encontró el cuerpo de Tello Higuera Jr en La Gloria, Baja California.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha revelado la línea de investigación que llevará el caso.

Pero podría estar relacionado a grupos del crimen organizado que operan en la zona.