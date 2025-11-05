La periodista Adela Navarro denuncia intimidación ante la Fiscalía de Baja California

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA de Tijuana, denunció amenazas y actos de intimidación en su contra ante la Fiscalía de Baja California.

En su denuncia, Adela Navarro acusó directamente al empresario Manuel Cisneros Romero por haber acudido armado a las oficinas del Semanario Zeta el 31 de octubre de 2025.

Manuel Cisneros Romero. (Especial)

Los episodios de intimidación contra la periodista Adela Navarro también incluyen llamadas telefónicas anónimas, registradas entre abril y mayo de 2025.

En todas las llamadas intimidatorias, una voz masculina repetía la misma frase: “Dile a Adela Navarro que se cuide”.

Adela Navarro denuncia intimidación de Manuel Cisneros Romero ante la Fiscalía de Baja California

Adela Navarro presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Baja California en la que acusó actos de intimidación y violencia de género por parte de Manuel Cisneros Romero.

Según comentó la periodista, este empresario acudió a las oficinas del Semanario Z en compañía de hombres armados, lugar en el que exigió verla en persona para tratar la publicación de “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”.

En dicha nota, la periodista Adela Navarro analizó las tres líneas de investigación basadas en fuentes oficiales sobre el asesinato del hijo de Manuel Cisneros Romero, ocurrido el 18 de octubre en su restaurante.

Por este caso, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 4 de noviembre de 2025 que la Fiscalía de Baja California investiga a Manuel Cisneros Romero por intimidación.

Otro caso de intimidación contra Adela Navarro son las llamadas anónimas que la periodista ha recibido a raíz de la investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía de Baja California, relacionada con una “narcofosa”.