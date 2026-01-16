Guillermo Fonseca Álvarez, exgobernador del estado de San Luis Potosí en el periodo de 1973-1979, murió la mañana de este jueves 15 de enero, así lo confirmó su familia.

Pero, ¿quién fue Guillermo Fonseca Álvarez? Te decimos todo lo que se sabe de este exgobernador de San Luis Potosí, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Quién fue Guillermo Fonseca Álvarez?

Guillermo Fonseca Álvarez fue un destacado político mexicano, miembro del PRI y figura central de San Luis Potosí, estado del que era originario y del que fue gobernador entre 1973-1979.

¿Qué edad tenía Guillermo Fonseca Álvarez?

Guillermo Fonseca Álvarez tenía 92 años de edad al momento de su muerte.

¿Guillermo Fonseca Álvarez estaba casado?

Guillermo Fonseca Álvarez sí estuvo casado.

¿Guillermo Fonseca Álvarez tenía hijos?

De acuerdo con la información, Guillermo Fonseca Álvarez sí tenía hijos, que estuvieron presentes durante el homenaje que rindió el cabildo tras la muerte del exgobernador.

¿Qué estudió Guillermo Fonseca Álvarez?

Guillermo Fonseca Álvarez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), institución donde después regresó como profesor a impartir materias de:

Estados

Sociología

Historia

Derecho

¿Cuál es la trayectoria de Guillermo Fonseca Álvarez?

Guillermo Fonseca Álvarez fue gobernado de San Luis Potosí del 26 de septiembre de 1973 al 25 de septiembre de 1979, aunque, antes y después de ese periodo, se desempeñó en otros cargos como:

Agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de de San Luis Potosí

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí

Diputado federal por San Luis Potosí en la XLVII Legislatura (1967–1970)

Presidente municipal de San Luis Potosí (1968–1971)

Senador de la República por San Luis Potosí, electo en 1970 (dejó el cargo en 1973)

Director general del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI

Presidente del Comité Directivo del PRI en el entonces Distrito Federal

Subsecretario de Asuntos Agrarios en la Secretaría de la Reforma Agraria

Diputado federal en la LIII Legislatura (1985–1988)

Secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)

Vocal ejecutivo del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)

Oficial mayor de la Secretaría de Salud

Director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación

Tras darse a conocer la noticia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se despidió del exgobernador Guillermo Fonseca Álvarez, quien fue militante del tricolor hasta su muerte.

A través de sus redes, el PRI lamentó la muerte de Guillermo Fonseca Álvarez, a quién describe como “un destacado militante del PRI y hombre comprometido con el servicio público”.