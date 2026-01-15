Con el objetivo de mejorar la estrategia de seguridad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantuvieron un encuentro para consolidar a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país.

San Luis Potosí fortalece infraestructura de seguridad

Durante el encuentro, se detalló que para lograr el cometido, San Luis Potosí contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las Fiscalías Federal y Estatal.

Gallardo Cardona reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Federal, quienes han mantenido operativos permanentes en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de garantizar paz y tranquilidad a las familias.

Por otra parte, el mandatario explicó que San Luis Potosí cuenta con 11 instalaciones de nivel compañía y 7 estaciones de seguridad carretera de la Guardia Nacional, las cuales se llevaron a cabo gracias al gobierno federal, quien brinda acciones de proximidad social, vigilancia preventiva, disuasión de situaciones de riesgo y respuesta inmediata ante emergencias.

El gobernador resaltó que desde el inicio de su administración se impulsó la Guardia Civil Estatal y la División de Caminos; además, se dignificó el salario de elementos de seguridad y mil 130 uniformados se han incorporado a la corporación estatal de seguridad.

Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso por mantener la seguridad en San Luis Potosí y posicionar al estado como uno de los más seguros a nivel nacional.