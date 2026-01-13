Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la conocida como Ley Gobernadora entrará a revisión y no se aplicará para las elecciones 2027.

Tal como declaró, se busca evitar acusaciones de elecciones “a modo” debido a que la ley fue señalada de beneficiar a su esposa, Ruth González, quien descartó buscar la gubernatura.

San Luis Potosí veta Ley Gobernadora para elecciones 2027

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Ricardo Gallardo dio a conocer que ya llegó el dictamen para la Ley Gobernadora; sin embargo, afirmó que vetará el oficio para las elecciones 2027.

Acorde con lo señalado por Ricardo Gallardo, tal como establece su derecho al veto, regresará la misma para su revisión al Congreso de San Luis Potosí y sea modificada.

Ley Gobernadora regresará al Congreso de San Luis Potosí (Ricardo Gallardo vía X)

Ricardo Gallardo aclaró que el veto a la Ley Gobernadora ha servido al discurso de la oposición para asegurar que el gobierno pone candidatos a modo en las elecciones 2027.

A su vez, aseveró que para evitar señalamientos de la oposición y que la misma denigre el trabajo del gobierno actual, Ricardo Gallardo ejercerá su derecho al veto para dicha ley.

Ley Gobernadora: ciudadano de San Luis Potosí presentó una impugnación

El veto ejercido por Ricardo Gallardo se da dos días después de que un ciudadano, Luis Fernando Leal, presentara una impugnación ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí en contra de la Ley Gobernadora.

El ciudadano argumentó que dicha ley estaría condicionando a los potosinos a elegir una mujer como gobernadora, lo que faltaría a la equidad de género y a los derechos electorales.

Dicha impugnación se sumaría a la señalada por Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, quien señaló que se respetaría el veto del partido para evitar que se lleven familiares a las elecciones 2027.