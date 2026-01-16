Guillermo Fonseca Álvarez, exgobernador del estado de San Luis Potosí, falleció este jueves 15 de enero a sus 92 años de edad, así lo confirmó su hija Laura Fonseca Leal.

Tras darse a conocer la noticia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se despidió del exgobernador Guillermo Fonseca Álvarez, quien fue militante del tricolor hasta su muerte.

Guillermo Fonseca Álvarez, quien fue gobernador del estado de San Luis Potosí del 26 de septiembre de 1973 al 25 de septiembre de 1979, murió durante la mañana de este 15 de enero.

De acuerdo con la información, Guillermo Fonseca Álvarez logró grandes avances en San Luis Potosí, entre ellos, la construcción y puesta en operación del Centro de Abastos del estado.

Además del Centro de Abastos, al exgobernador Guillermo Fonseca Álvarez se le atribuyen otros beneficios a San Luis Potosí como:

Casa del Campesino

Unidad del Hábitat de Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Unidad Administrativa y Seguridad Pública

Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha Cordero”

Mercados Revolución y República

Centro Recreativo Femenino

Centro de Difusión Cultural

Casas Hogar para Niñas “Rosario Castellanos”

Sistema de riego Pujal Coy para los productores de la Zona Huasteca.

A través de sus redes, el PRI lamentó la muerte de Guillermo Fonseca Álvarez, a quién describe como “un destacado militante del PRI y hombre comprometido con el servicio público”.

El PRI envió sus condolencias a la familia y amigos de Guillermo Fonseca Álvarez, así como a toda la militancia del partido en San Luis Potosí, que se han visto afectados por esta noticia.