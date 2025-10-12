Edgar Molina es el diseñador mexicano asesinado en Moroleón, Guanajuato durante este fin de semana.

La noticia de su muerte impactó a varios sectores de la moda y diseño, pero incluso la política lamentó el hecho.

¿Quién fue Edgar Molina?

Edgar Molina fue un diseñador mexicano reconocido por su trayectoria en Guanajuato, quien fue asesinado a tiros el 11 de octubre de 2025.

El diseñador llevaba poco más de 15 años dentro de la industria del textil y diseño; fue baleado por un grupo de hombres armados en Moroléon, Guanajuato.

Familiares, amigos la comunidad textil y hasta la gobernadora Libia Dennise, se despidieron de él.

Edgar Molina, diseñador mexicano asesinado en Moroleón, Guanajuato (Especial)

¿Qué edad tenía Edgar Molina?

Al momento, datos como la edad del diseñador mexicano Edgar Molina son desconocidos.

¿Quién fue la pareja de Edgar Molina?

En medios de comunicación refieren que Argo Rams era la pareja de Edgar Molina; sin embargo, en Facebook se describía “soltero”.

Argo Rams se despide de Edgar Molina (Argo Rams en Facebook)

¿Cuántos hijos tuvo Edgar Molina?

Se desconoce si Edgar Molina tenía hijos, sólo se sabe que era una persona apegada a su familia.

¿Qué estudió Edgar Molina?

Edgar Molina estudió la licenciatura en Diseño de Modas en Modstil Instituto en el año 2009, según su perfil público de Facebook.

Además menciona que también estudió en la Universidad Janette Klein Campus de la moda.

Asesinan al diseñador mexicano Edgar Molina en Moroleón, Guanajuato (Especial)

¿En qué trabajó Edgar Molina?

La trayectoria de Edgar Molina dentro de la industria textil y de diseño empezó desde muy joven, según relató en entrevistas.

Desde la infancia ya se dedicaba a vender ropa junto con sus padres, lo que lo llevó a tener poco más de 15 años de trayectoria.

Tras años de esfuerzo y estudio, el diseñador mexicano logró vestir a figuras de la política mexicana como Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato para la Ceremonia del Grito de Independencia.

Además de que también era cercano a Alma Rosa Barragán, presidenta municipal de Moreleón.

Ambas políticas lamentaron la muerte del joven diseñador mexicano y aseguraron que las autoridades ya están trabajando en torno a su asesinato.

Edgar Molina, diseñador mexicano y Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato (Especial)

Medios locales reportaron la muerte de Edgar Molina en Moroleón, Guanajuato, la noche del sábado 11 de octubre.

Reportes de este incidente dan cuenta que el diseñador mexicano fue asesinado a tiros por un grupo de hombres armados que viajaban en una motocicleta.

Pero el diseñador mexicano quién fue hallado muerto al interior de una camioneta Toyota color gris no viajaba solo, sino que fue acompañado por una mujer, quién también resultó herida y murió más tarde en el hospital.

Por el momento, autoridades de Guanajuato aseguran que ya están trabajando para dar con los responsables de su asesinato.