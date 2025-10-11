El alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, negó tener planes de huir de Guanajuato, a pesar de las amenazas de muerte en su contra tras el ataque a Don Nico, registrado el 7 de octubre de 2025.

“Estoy aquí en Salvatierra, no hui ni voy a huir. Aquí vivo y aquí viviré siempre”, señaló el alcalde José Daniel Sámano Jiménez, quien además comentó que ha tenido que resguardar a su familia por miedo ante posibles represalias.

El alcalde de Salvatierra incluso reconoció que solicitó sin éxito la protección de la Guardia Nacional, aunque espera que se le otorgue protección personal y también para las áreas de mayor violencia del municipio.

Impacto internacional: ataque a Don Nico en Salvatierra, Guanajuato, llega a El País (Tomada de video)

Alcalde de Salvatierra brinda nuevos detalles del ataque a Don Nico

En rueda de prensa, el alcalde de Salvatierra comentó que la prioridad es la salud de Don Nico, quien permanece delicado en el área de terapia intensiva del Hospital General de Celaya.

Lo primero es la salud de “Don Nico”, lo segundo esclarecer el evento y tercero dar con los responsables Alcalde de Salvatierra

Al dar más detalles de lo ocurrido a Don Nico, el edil informó que la Policía Municipal y el Ayuntamiento brindan protección a la familia, domicilio y negocios del heladero, pues recibió llamadas de extorsión antes del ataque.

Es de recordar que, el martes 7 de octubre, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra Don Nico, mientras este realizaba una transmisión en vivo para denunciar unos baches en Guanajuato.

En el mismo video, Don Nico dijo sentir miedo del gobierno por exponer las malas condiciones de su comunidad; “qué quede como un legado para el pueblo, que el pinche Gobierno es una basura”, sentenció.