Verónica García de Alba Ortiz, la mujer que acompañaba al diseñador Edgar Molina durante el ataque en Moroleón, Guanajuato, murió.

La maestra Verónica García de Alba Ortiz fue hospitalizada luego de los impactos de arma de fuego que recibió durante la agresión ocurrida el 11 de octubre.

Sin embargo, por la gravedad de las lesiones que sufrió en el ataque en Moroleón en el que Edgar Molina fue asesinado, la docente murió el día siguiente.

Violencia en México (Manuel Sánchez / Cuartoscuro / Manuel Sánchez López)

Murió Verónica García de Alba Ortiz luego de ser hospitalizada por ataque en Moroleón

Verónica García de Alba Ortiz murió el domingo 12 de octubre, luego de haber resultado herida en un ataque en Moroleón, Guanajuato, mientras viajaba en una camioneta con Edgar Molina.

Sobre los hechos, se reportó que el ataque armado se ejecutó la noche del sábado 11 de octubre en calles de la colonia El Progreso, donde sujetos armados interceptaron el vehículo del diseñador.

Una vez que le cerraron el paso al vehículo en el que circulaban Edgar Molina y Verónica García de Alba Ortiz, les dispararon en varias ocasiones y huyeron del sitio sin dejar rastro.

Derivado del ataque, Edgar Molina murió en el lugar, mientras que Verónica García de Alba Ortiz fue trasladada con vida a un hospital, aunque su estado se agravó durante la madrugada.

Con respecto a ello, se reportó que la maestra recibió diversos impactos de arma de fuego en el abdomen, por lo que su estado de salud se deterioró rápidamente pese a los esfuerzos médicos.

Debido a lo anterior, durante la mañana del domingo 12 de octubre y tras unas horas de haber sido internada en un hospital de la zona, se confirmó la muerte de Verónica García de Alba Ortiz.

Verónica García de Alba Ortiz era conocida en el ámbito educativo local, por lo que docentes y estudiantes han llamado a las autoridades a investigar los hechos para que haya justicia.

Lamentan muerte de Verónica García de Alba Ortiz (Gobierno Municipal Moroleón Gto/Facebook)

Edgar Molina también fue asesinado durante el ataque en Moroleón

El diseñador, Edgar Molina, murió la noche del sábado 11 de octubre tras ser atacado a balazos mientras viajaba en una camioneta por calles de la colonia El Progreso, en Moroleón, Guanajuato.

La víctima de la agresión fue identificada por familiares horas después del ataque en el que recibió múltiples impactos luego de que fue interceptado por los civiles armados.

Cabe resaltar que el diseñador que había realizado prendas para la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, murió de forma instantánea en el lugar donde ocurrió el ataque.

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó que se abrió una investigación por homicidio, aunque no se han dado a conocer avances de las indagatorias.