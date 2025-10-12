‘El Potro’ Cantú, influecer, abogado y activista, tapó el bache que Don Nico denunció antes de ser baleado en Salvatierra, Guanajuato.

A través de sus redes sociales ‘El Potro’ Cantú acudió a la comunidad de Urireo, Guanajuato, para tapar un bache justo en el sitio donde Guadalupe “N”, conocido como Don Nico, un ciudadano que denunciaba la falta de mantenimiento en la carretera, murió a balazos.

El influencer incluso llevó equipo especializado para tapar este bache que afectaba la vialidad y grabó el momento que fue viral en redes sociales.

En su video, el influencer ‘El Potro’ Cantú relató cómo fue con su camioneta, palas, escoba, y chapopote preparada para tapar el bache que Don Nico denunció antes de ser baleado en Salvatierra, Guanajuato.

El influencer acudió el pasado 11 de octubre a tapar este bache, tan sólo un par de días después de la denuncia de Don Nico, la cual ocurrió un 7 de octubre.

Esta denuncia ciudadana a Don Nico le costó la vida porque mientras hacía una transmisión en vivo por la red social Facebook, fue alcanzado por sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Por el momento, se desconoce si los agresores de Don Nico han sido detenidos o no.

A días después de su denuncia, ‘El Potro’ Cantú acudió al lugar a tapar este bache y en su mensaje para recordar a Don Nico dijo “su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad”.

De acuerdo con comentarios de redes sociales, Don Nico murió el pasado 11 de octubre, el mismo día que ‘El Potro’ Cantú fue a tapar este bache.