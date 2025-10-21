Francisco Pérez, ‘El Medio Metro’ de Puebla, fue encontrado muerto en matorrales de San Sebastián de Aparicio, Puebla, por lo que investigan el caso como homicidio.

La muerte del bailarín fue confirmada por Grupo Super T, donde laboraba, el lunes 20 de octubre.

¿Quién era Francisco Pérez? ‘El Medio Metro’ de Puebla

Francisco Pineda Pérez era una bailarín originario de Puebla, conocido por su trabajo en sonideros.

En 2024 se vitalizó el nombre de ‘Medio Metro’, por un personaje que bailaba com un traje del Chavo del Ocho con Sonido Piarata.

Murió 'El Medio Metro de Puebla' (Especial)

Aunque han surgido varias personas con acondroplasia que aseguran ser el ‘Medio Metro’ original, Francisco Pérez aseguraba ser el primero en utilizar este nombre.

¿Qué edad tenía Francisco Pérez, ‘Medio Metro’ de Puebla?

No se sabe la fecha de nacimiento de Francisco Pérez, pero se estima que tenía alrededor de 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Pérez, ‘Medio Metro’ de Puebla?

No se tienen información de si Francisco Pérez estaba casado.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Perez, ‘Medio Metro’ de Puebla?

No se tiene información sobre el signo zodiacal de Francisco Pérez.

¿Cuántos hijos tenía Francisco Pérez?

No se tiene información de que Francisco Pérez, ‘Medio Metro’ tenga hijos.

Francisco Pérez, 'Medio Metro' de Puebla (Instagram/@richardtvoficial)

¿Qué estudió Francisco Perez?

No se tiene información académica de Francisco Pérez.

¿En qué trabajó Francisco Pérez, ‘Medio Metro’ de Puebla?

Francisco Pérez trabajaba como bailarín en sonideros y él se autonombró el ‘Medio Metro Original’.

Inició su carrera artística en el grupo ‘Duendes Plus’.

También se le conocía como el Poblano y ganó gran popularidad en 2015, por ser parte de los sonideros.

‘Medio Metro’ de Puebla contó que trabajó por primera vez en el sonidero Master y se volvió viral tras tocar en Plaza de los Gallos, Puebla.

En 2024, el nombre de ‘Medio Metro’ se viralizó por el personaje del mismo nombre de Sonido Pirata, el cual llegó a tener dos personas con este nombre.

Francisco Pérez, el 'Medio Metro' poblano (Especial )

Investigan la muerte de Francisco Pérez ‘Medio Metro’ de Puebla como homicidio

El cuerpo de Francisco Pérez ‘Medio Metro’ de Puebla fue localizado en San Sebastián de Aparicio, aparentemente, con un disparo en la cabeza.

Horas después, Grupo Super T confirmó que el cuerpo pertenecía a Francisco Pérez ‘Medio Metro’ de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga la muerte de Francisco Pérez como homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el detalles sobre la muerte del bailarín.