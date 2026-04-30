Wendy Paola Chávez Villanueva es una abogada mexicana especializada en procuración de justicia con perspectiva de género. Titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres.

En abril de 2026 fue designada por la gobernadora María Eugenia Campos para encabezar una Unidad Especializada que investiga el caso del narcolaboratorio de El Pinal y la muerte de dos agentes de la CIA. Su nombramiento la coloca en una de las indagatorias más relevantes del estado.

¿Quién es Wendy Paola Chávez?

Wendy Paola Chávez Villanueva es una abogada y funcionaria del sistema de justicia en Chihuahua, reconocida por su trabajo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Actualmente encabeza una Fiscalía especializada y fue designada para liderar la investigación del caso del narcolaboratorio de El Pinal en 2026.

¿Qué edad tiene Wendy Paola Chávez?

No se cuenta con una fecha de nacimiento exacta de la fiscal Wendy Paola Chávez, por lo que su edad no está confirmada.

¿Wendy Paola Chávez tiene pareja?

No existe información pública sobre su vida sentimental o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Wendy Paola Chávez?

Al no contar con su fecha de nacimiento, se desconoce su signo zodiacal.

¿Wendy Paola Chávez tiene hijos?

No hay registros públicos que confirmen si tiene hijos.

¿Qué estudió Wendy Paola Chávez?

Wendy Paola Chávez es abogada de formación; sin embargo, en fuentes públicas no se detallan estudios adicionales.

¿En qué ha trabajado Wendy Paola Chávez?

Wendy Paola Chávez ha desarrollado su carrera dentro de la Fiscalía de Chihuahua, enfocada en la atención a delitos de género.