Sigfrido Mújica, exsecretario particular del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue uno de sus colaboradores más cercanos dentro del llamado Movimiento del Sombrero.

Con más de 40 años de experiencia en el Ejército Mexicano y cargos en la Policía Judicial Federal, su nombre tomó relevancia pública en 2026 al no atender citaciones de la Fiscalía de Michoacán en torno al asesinato de Manzo.

Su trayectoria combina funciones militares y políticas, lo que lo convirtió en una figura clave dentro del círculo cercano del exedil.

¿Quién es Sigfrido Mújica?

Sigfrido Mújica fue secretario particular del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, uno de los colaboradores más cercanos dentro de su equipo político.

De acuerdo con reportes, mantenía una relación de hace más de 20 año con Manzo y formaba parte del círculo cercano del llamado Movimiento del Sombrero, grupo político que impulsó la llegada del edil al poder.

En 2026 su nombre tomó relevancia pública luego de que autoridades de Michoacán informaran que no acudió a citaciones de la Fiscalía dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde

¿Qué edad tiene Sigfrido Mújica?

Se desconoce cuál es la edad de Sigfrido Mújica, pues su fecha de nacimiento no está disponible.

¿Sigfrido Mújica tiene esposa?

Se desconoce si Mújica tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Sigfrido Mújica?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Sigfrido Mújica tiene hijos?

La información disponible sobre Sigfrido Mújica se centra en su cargo como secretario particular de Carlos Manzo, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Sigfrido Mújica?

No hay información exacta sobre la vida académica de Mújica.

¿En qué ha trabajado Sigfrido Mújica?