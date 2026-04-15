Rogelio Portillo es director de Bienestar en Huetamo, Michoacán y ex candidato de Morena, quién desapareció el pasado 28 de marzo de 2026.

La desaparición del ex candidato morenista fue visibilizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al compartir su ficha de búsqueda.

Es por ello que te compartimos datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Rogelio Portillo?

Rogelio Portillo Jaramillo es director de Bienestar en Huetamo, Michoacán y ex candidato de Morena en la misma región, quién desapareció el pasado 28 de marzo de 2026.

Últimos reportes indican que la camioneta del funcionario fue hallada totalmente calcinada en Tiquicheo, Michoacán, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

¿Qué edad tiene Rogelio Portillo?

Rogelio Portillo Jaramillo nació un 30 de diciembre de 1978, por lo que este 2026, cumplirá 48 años de edad.

¿Quién es su esposa de Rogelio Portillo?

Sobre su esposa, el político ha mantenido el nombre de su pareja sentimental fuera del ojo público por razones de seguridad y privacidad.

¿Qué signo zodiacal es Rogelio Portillo?

Al tener como fecha de nacimiento el 30 de diciembre, Rogelio Portillo sería del signo zodiacal de Capricornio, según el calendario astrológico.

¿Cuántos hijos tiene Rogelio Portillo?

Tampoco se conoce a detalle quiénes los son hijos de Rogelio Portillo, debido a que no era un dato público del funcionario desaparecido.

¿Qué estudió Rogelio Portillo?

Se desconoce con exactitud cuál es el máximo grado de estudios de Rogelio Portillo Jaramillo, debido a que esta información no figura en internet.

¿En qué ha trabajado Rogelio Portillo?

Al momento de su desaparición en marzo de 2026, se desempeñaba como Director Regional de la Secretaría del Bienestar en el municipio de Huetamo.

Sin embargo también fue reconocido en 2021 al ser el candidato de Morena para el municipio de Huetamo, elecciones que perdió en contra de Pablo Varona, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque ese mismo año también fue señalado por la DEA del delito de conspiración para traficar droga en Houston, Texas, sin que este pudiera confirmarse del todo.

Rogelio Portillo también es identificado como empresario en el ramo de la distribución de agua purificada (marca Guanfón) en los municipios de Huetamo, San Lucas y Tiquicheo.