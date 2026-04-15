Reportan la desaparición de Rogelio Portillo, director de Bienestar en Huetamo, Michoacán y ex candidato de Morena en la región.

Según autoridades de Michoacán la desaparición se registró el pasado 28 de marzo de 2026, en el municipio de Huetamo cerca de las 17:40 horas, sin que hasta ahora se conozca el motivo de la misma.

Desde ese momento se desconoce el paradero del funcionario, quién también ha sido señalado por narcotráfico por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Fiscalía de Michoacán difunde ficha de búsqueda de Rogelio Portillo

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán publicó la ficha de búsqueda con datos personales y características físicas de Rogelio Portillo, entre ellos:

Nombre: Rogelio Portillo Jaramillo

Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1978

Edad: 47 años

Nacionalidad: Mexicana

Género: Masculino

Estatura: 1.68 metros

Peso: 76 kg

Complexión: Mediana

Tez: Moreno claro

Cabello: Ondulado, corto, entrecano

Ojos: Verdes, medianos

Cicatriz en una de las clavículas

Camisa blanca con rayas negras

Pantalón de mezclilla azul oscuro

Zapatos de vestir color café

Las autoridades de Michoacán indicaron que se teme por la integridad del funcionario, ya que podría haber sido víctima de algún delito.

Ficha de desaparición de excandidato de Morena en Huetamo (Fiscalía de Michoacán)

DEA vinculó a Rogelio Portillo con narcotráfico en Estados Unidos desde 2021

Rogelio Portillo también fue candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Huetamo en 2021, elección que perdió frente a Pablo Varona, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con reportes de medios nacionales, su nombre y fotografía aparecieron en la lista de los fugitivos más buscados por la DEA, al ser acusado de conspiración para traficar droga en Houston, Texas.

En ese momento, el entonces secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, confirmó que la identidad correspondía al excandidato de Morena.