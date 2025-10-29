Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, se hizo viral luego de publicar un video en el que insulta a los agricultores que bloquearon vialidades; te decimos quién es él.

En su video, Pablo Partida crítica las acciones de los agricultores diciendo que con esto no solucionarán nada y que los bloqueos solo evidencia la pobreza mental del gremio.

Pero ¿quién es Pablo Partida? Te decimos todo lo que se sabe del hijo de Jesús Partida, dueño de Tequila Tres Mujeres, que lanzó comentarios clasistas contra agricultores.

¿Quién es Pablo Partida?

Pablo Partida es hijo de Jesús Partida, empresario fundador de Tequila Tres Mujeres, quien lamentó los comentarios que realizó contra los agricultores que piden mejores precios en sus productos.

De acuerdo con las redes, Pablo Partida sería miembro de la comunidad LGBTQ+ e incluso, Wendy Guevara ha emitido comunicado señalando que sus comentarios no representan al movimiento.

Pablo Partida (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Pablo Partida?

La edad de Pablo Partida es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Partida?

Dado que la fecha de nacimiento de Pablo Partida es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Pablo Partida está casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Pablo Partida.

¿Pablo Partida tiene hijos?

Se desconoce si Pablo Partida tiene hijos.

¿Qué estudió Pablo Partida?

La trayectoria académica de Pablo Partida es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Pablo Partida?

Hasta el momento se desconoce en qué ha trabajado Pablo Partida, pero podría estar ligado a la empresa de su familia: Tequila Tres Mujeres.

Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, insultó a agricultores en video

Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, se viralizó en redes sociales tras compartir un video en el que insulta a los agricultores que han realizado bloqueos en México.

El hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres insultó a los agricultores con comentarios clasistas diciendo que sus acciones no van a solucionar nada y solo muestran su pobreza mental.

En su video, Pablo Partida dijo que el bloqueo de los agricultores se ha “llevado entre las patas”, escupió como signo de repudio al gremio y concluyó diciendo: “pobres nacieron y pobres morirán”.

Tras la viralización del video, Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres y padre de Pablo Partida, ofreció una disculpa pública a los agricultores por los insultos que realizó su hijo.

El empresario lamentó los comentarios de su hijo Pablo Partida, quien solo estaría demostrando “inconsciencia y falta de empatía” con los agricultores que exigen mejores precios para sus productos.