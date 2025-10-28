Por los bloqueos de carreteras por agricultores del 28 de octubre de 2025, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó cuál es la situación vial en Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

A través de un comunicado, el organismo dio a conocer que en la carretera Matamoros-Reynosa ya se restableció la circulación, pero en Michoacán, Guanajuato y Jalisco prevalecen los cierres.

Bloqueos de agricultores en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Bloqueos de carreteras por agricultores en Guanajuato

En el caso del estado de Guanajuato, la SCT indicó que hasta cerca de las 3 de la tarde, los puntos en los que hay bloqueos y cierres viales se tratan de los siguientes:

Carretera federal 57 (Querétaro – San Luis Potosí): del kilómetro 57+300 al 62+200 (cuerpo A) y del kilómetro 66+700 al 61+200 (cuerpo B)

Carretera federal 45 (Querétaro – León):

Libramiento norte de Irapuato, kilómetro 2+500 (cuerpos A y B cerrados)



Tramo Irapuato – Silao, kilómetro 127+450 (cuerpos A y B cerrados)



Tramo Silao – León, kilómetro 159+500 (cuerpos A y B cerrados)

Carretera federal 43 (Morelia – Salamanca):

Tramo Valle de Santiago – Salamanca, kilómetro 90+000 (ambos carriles cerrados)



Tramo Yuriria – Valle de Santiago, kilómetro 61+900 (ambos carriles cerrados)

Carretera federal 51 (Salvatierra – Yuriria): kilómetro 21+500 (ambos carriles cerrados)

Bloqueo de agricultores en México (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

Bloqueos de carreteras por agricultores en Jalisco

En lo que respecta al estado de Jalisco, la dependencia dio a conocer que las vialidades y puntos donde se registran las afectaciones por los bloqueos de carreteras por agricultores, son estos:

Carretera federal 15 (Morelia – Guadalajara): entronque Acatlán – Guadalajara, kilómetros 118+900 y 121+500 (bloqueadas totalmente en ambos sentidos)

Carretera federal 15 (Guadalajara – Tepic): entronque Guadalajara – Ameca, kilómetro 112+000 (bloqueada totalmente en ambos sentidos)

Carretera federal 15 (Guadalajara – Tepic): entronque Guadalajara – Ameca, kilómetro 17+800 (bloqueada totalmente en ambos sentidos)

Carretera federal 35 (Zamora – Guadalajara): tramo Santa Rosa – La Barca, kilómetro 49+100 (bloqueada totalmente en ambos sentidos)

Bloqueos de carreteras por agricultores en Michoacán y otros estados

En cuanto a la situación de Michoacán, la SCT expuso en su comunicado que solo hay un bloqueo, el cual se suma a otros que se desarrollan en San Luis Potosí y Tlaxcala:

Carretera federal 15 (Morelia – Guadalajara):

Tramo Zamora – Jiquilpan, kilómetro 170+200 (cierre en ambos sentidos)



Tramo Zamora – Jiquilpan, kilómetro 190+100 (cierre en ambos sentidos)

Carretera federal 57 (Querétaro – San Luis Potosí): límite entre Guanajuato y San Luis Potosí, kilómetro 58+000 (cierre en ambos sentidos)

Carretera federal 136 (Los Reyes, Méx. – Zacatepec, Pue.): tramo Calpulalpan – Sanctorum, kilómetro 71+200 (cuerpo único, cierre en ambos sentidos)