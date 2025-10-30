Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres, pidió disculpas a los agricultores que realizan bloqueos tras los insultos que lanzó su hijo contra ellos; te decimos quién es él.

Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, insultó a los agricultores diciendo que el paro nacional y los bloqueos solo son evidencia de la pobreza mental del gremio.

¿Quién es Jesús Partida Meléndrez?

Jesús Partida Meléndrez es el empresario fundador de la famosa marca Tequila Tres Mujeres y es el padre de Pablo Partida es hijo de Jesús Partida, quien recientemente insultó a los agricultores.

El empresario pidió una disculpa pública al gremio por los comentarios de su hijo Pablo Partida que han generado gran controversia en redes sociales y dijo no estar en acuerdo con él.

¿Qué edad tiene Jesús Partida Meléndrez?

La edad de Jesús Partida Meléndrez es desconocida.

¿Jesús Partida Meléndrez está casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Jesús Partida Meléndrez.

¿Jesús Partida Meléndrez tiene hijos?

Jesús Partida Meléndrez tiene al menos un hijo, llamado Pablo, que se encuentra en polémica tras comentarios clasistas e insultos contra agricultores.

¿Quién es Jesús Partida Meléndrez? (Cortesía)

¿Qué estudió Jesús Partida Meléndrez?

La trayectoria académica de Jesús Pablo Partida Meléndrez es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Partida Meléndrez?

En su reciente comunicado, Jesús Partida Meléndrez destacó que toda su vida “ha vivido del campo” y que siempre “ha sido agavero”, lo que lo llevó a fundar Tequila Tres Mujeres.

Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres, pide perdón por los comentarios de su hijo

Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres y padre de Pablo Partida, ofreció una disculpa pública a los agricultores por los insultos que realizó su hijo en redes sociales.

“Me veo en la obligación y responsabilidad de manifestarles, a nombre de mi familia ‘Partida Padilla’, una sincera y profunda disculpa, ya que no compartimos los comentarios ni la indiferencia hacia la lucha agraria legítima y pacífica que los manifestantes hacen en pro de sus justas exigencias”. Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres

El empresario lamentó los comentarios de su hijo Pablo Partida, quien solo estaría demostrando “inconsciencia y falta de empatía” con los agricultores que exigen mejores precios para sus productos.