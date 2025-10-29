Los agricultores se disculpan por los bloqueos en México, pero piden empatía por parte de la ciudadanía, pues esta sería “la única manera” de presionar al gobierno para que apoye el campo.

En entrevista con López-Dóriga, Moisés Arredondo Sandoval, miembro de la Ciénaga de Chapala, Michoacán, habló sobre los bloqueos que se mantienen en diversas vialidades de México.

Agricultores mantienen bloqueo (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

Agricultores se disculpan por bloqueos, pero piden empatía con el campo mexicano

Moisés Arredondo Sandoval se disculpó en nombre de los agricultores que mantienen bloqueadas carreteras de México y reconoció que esto ha afectado a la sociedad en general.

Pese a lo anterior, el agricultor pidió que la ciudadanía tenga empatía, pues los bloqueos y el pacto nacional agrícola sería la “única forma” de llegar a un acuerdo o lograr algo con el gobierno.

Respecto al tiempo que durará el paro y los bloqueos, Moisés Arredondo Sandoval dijo que el tiempo que sea necesario, hasta alcanzar un acuerdo, pues el campo mexicano está “agonizando”.

“Nosotros somos los que más sabemos esperar. Esperar los tiempos de siembra, esperar para que nuestras plantas crezcan, para que sean fertilizadas, sabemos esperar hasta la cosecha y ya tenemos demasiados años esperando. Nada más le pedimos a la sociedad que tengan empatía” Moisés Arredondo Sandoval

Cabe mencionar que desde hace más de 24 horas, los agricultores tuvieron una mesa de diálogo con la secretarías de Gobernación y de Agricultura, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los bloqueos se mantiene.