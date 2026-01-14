Guadalupe Torres es una figura clave en la administración actual de San Luis Potosí, pues ha construido su carrera en cargos municipales, legislativos y administrativos. A continuación te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Guadalupe Torres Sánchez?

Guadalupe Torres Sánchez es un político y abogado mexicano que actualmente se desempeña como Secretario General de Gobierno del estado de San Luis Potosí. Asimismo, es considerado una figura clave en la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y ha acompañado al mandatario en etapas anteriores.

Como secretario general de gobierno, Torres Sánchez ha impulsado iniciativas de gobernabilidad, seguridad y diálogo institucional, participando en actividades como llamados, comparecencias, reuniones con sindicatos y líderes sociales, y acciones para mantener el orden en eventos cívicos y sociales.

¿Qué edad tiene Guadalupe Torres Sánchez?

Guadalupe Torres Sánchez nació el 2 de febrero de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿Guadalupe Torres Sánchez tiene esposa?

Guadalupe Torres mantiene una relación con Xitlálic Sánchez Servín, quien también cuenta con una trayectoria dentro de la política mexicana.

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno de San Luis Potosí (Ig: @guadalupetorresmx)

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Torres Sánchez?

Al haber nacido el 2 de febrero, Guadalupe Sánchez es Acuario, signo que se caracteriza por su intelecto, lógica y visión innovadora.

¿Guadalupe Torres Sánchez tiene hijos?

Sí, Guadalupe Torres junto a Xitlálic Sánchez tienen dos hijos: una niña y un niño, quienes son gemelos.

¿Qué estudió Guadalupe Torres Sánchez?

Guadalupe Torres Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Acusatorio, formación que ha sostenido su trayectoria como abogado y funcionario público.

¿En qué ha trabajado Guadalupe Torres Sánchez?

La trayectoria de Guadalupe Torres se ha centrado en la vida política ocupando cargos como: