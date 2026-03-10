La estrategia integral de seguridad implementada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene resultados positivos en San Luis Potosí, entidad que durante el primer bimestre de 2026 logró una reducción del 86 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos.

San Luis Potosí lidera reducción de homicidios con estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo

En comparación con el mismo periodo de 2025, la entidad potosina registra una disminución del 86 por ciento en este delito, lo que la coloca en el primer lugar entre las 32 entidades federativas del país en reducción de homicidios.

Los resultados fueron presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, destacó los avances registrados en la entidad.

Ricardo Gallardo logra que San Luis Potosí lidere reducción de homicidios en México. (Cortesía)

La reducción en los índices delictivos posiciona a San Luis Potosí por encima del resto de los estados, consolidando el modelo de seguridad aplicado en la entidad como uno de los más eficaces a nivel nacional en el inicio de 2026.

El reconocimiento realizado durante la conferencia presidencial también representa un respaldo a las políticas de prevención, inteligencia y coordinación impulsadas por la administración estatal.

Esta estrategia contempla la colaboración entre fuerzas estatales y federales para reforzar la seguridad en las distintas regiones del estado, lo que ha permitido fortalecer las acciones de vigilancia y obtener resultados que hoy son reconocidos por las instituciones de seguridad nacional.

De esta manera, San Luis Potosí avanza en la recuperación de la paz social y fortalece la percepción de seguridad entre la población, consolidándose como un referente nacional en la reducción de homicidios.