Juan Carlos Oseguera es el actual Secretario de Seguridad Pública de Michoacán (SSPM), cargo en el que fue elegido en 2024 por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Aunque solo lleva un año en el cargo, el nombre de Juan Carlos Oseguera ha tomado relevancia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en un evento público en Uruapan.

¿Quién es Juan Carlos Oseguera?

Juan Carlos Oseguera Cortés es un funcionario público mexicano que actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP).

Abogado de formación, Juan Carlos Oseguera ha trabajado para diversos cargos dentro de la agenda política michoacana, siendo su último cargo ocupado el 21 de junio de 2024.

Juan Carlos Oseguera asegura “estamos firmes” ante crisis de seguridad en Michoacán (Tomada de video)

En medio de la ola de violencia en el estado, Juan Carlos Oseguera ha sostenido mesas de trabajo con altos mandos de Defensa, Marina y Seguridad Federal para reforzar la estrategia del Plan Michoacán.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral presentada por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el gobierno del estado de Michoacán para atender la situación de violencia, inseguridad y rezago social.

¿Cuántos años tiene Juan Carlos Oseguera?

Se desconoce la edad exacta de Juan Carlos Oseguera, pero se estima que tendría alrededor de 50 años.

Juan Carlos Oseguera (Redes Sociales)

¿Juan Carlos Oseguera tiene hijos?

Juan Carlos Oseguera tiene una hija que sería menor de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Oseguera?

Se desconoce la identidad de la esposa de Juan Carlos Oseguera.

Juan Carlos Oseguera (Redes Sociales)

¿Qué estudió Juan Carlos Oseguera?

Juan Carlos Oseguera estudió la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Además, estudió la Maestría en Derecho Civil, con enfoque en Derechos Humanos, en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Oseguera?

Juan Carlos Oseguera se desempeñó como subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán de octubre de 2021 a junio de 2024.

Además, ocupó el puesto de:

Asesor de la Coordinación General de Gabinete y Planeación del Gobierno del Estado de Michoacán de noviembre de 2017 a agosto de 2019

Jefe de Departamento de Logística y Operación del Instituto Electoral de Michoacán de diciembre de 2014 a octubre de 2015

Asesor jurídico de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente desde 2013

Coordinó la organización del Encuentro Nacional de Presidentes Municipales organizado por el Gobierno del Estado de Michoacán con sede en Morelia, en 2003