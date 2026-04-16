Tras una audiencia de 11 horas, Juan Carlos Oseguera, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno.

El juez Miguel Ángel Henríquez Rodríguez determinó el 16 de abril de 2026 que existen indicios suficientes para continuar la investigación por los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2025 en el Palacio de Gobierno.

Aunque la FEADLE buscaba imputarlo también por robo calificado e intimidación, esos delitos fueron desestimados.

La investigación complementaria contra Juan Carlos Oseguera concluirá el 16 de junio de 2026.

Juan Carlos Oseguera (Tomada de video)

Abuso de autoridad de Oseguera quedó registrado en video

El 2 de noviembre de 2025 Juan Carlos Oseguera violentó a la periodista Dalia Villegas Moreno en el Palacio de Gobierno.

El hecho quedó registrado en un video que el Colectivo #NiUnoMás Michoacán dio a conocer. La grabación muestra cómo, siete uniformados y Juan Carlos Oseguera someten a la periodista durante su cobertura de la movilización que seguidores de Carlos Manzo realizaban al día siguiente de su asesinato.

Periodista agredida por Juan Carlos Oseguera (Red Social X)

Juan Carlos Oseguera será procesado por abuso de autoridad en Michoacán

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, no logró que Juan Carlos Oseguera fuera imputado por los delitos:

Robo calificado

Intimidación

En cambio, Juan Carlos Oseguera únicamente será procesado por el delito de abuso de autoridad. La resolución se basó en “inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación”.

El juez descartó el delito de robo calificado argumentando que el imputado no tuvo “ánimo de apropiación” del teléfono celular, aún cuando le fue arrebatado a la periodista.

Declaración respaldada por un exjuez y defensa de Oseguera, quien dijo que no había intención de apropiarse del móvil para eliminar su información pese a que evitaron que continuara con la cobertura.

En cuanto al delito de intimidación, se desestimó al no acreditar que la periodista estuviera recabando pruebas para presentar una denunciar contra los elementos policiales.

El exsecretario será procesado por abuso de autoridad al ejercer violencia y vejación sin justificación legal contra Dalia Villegas Moreno, quien en ese momento realizaba una cobertura informativa.

Ante esto, la defensa de la periodista solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género, pero la petición fue rechaza al momento.

En espera de la resolución, Juan Carlos Oseguera tiene prohibido acercarse a Dalia Villegas Moreno, así como está obligado a comparecer en todas las audiencias judiciales.