Israel Vega Rodríguez es el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y actualmente se desempeña como encargado del despacho de la institución, debido a la licencia solicitada por el fiscal general Carlos Torres Piña.

Su trayectoria en seguridad e investigación criminal comenzó en 2007, cuando ingresó a la entonces Policía Federal. Desde entonces ha ocupado cargos operativos y de investigación en distintas instituciones de seguridad, hasta llegar a la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán en noviembre de 2025.

¿Quién es Israel Vega Rodríguez?

Israel Vega Rodríguez es un funcionario especializado en seguridad, investigación criminal e inteligencia, con experiencia tanto en corporaciones policiales como en áreas de procuración de justicia.

Antes de incorporarse a la FGE Michoacán, ocupó distintos cargos en la Policía Federal, la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. En agosto de 2025 fue designado subsecretario de Investigación Especializada de la SSP estatal y, en noviembre de ese mismo año, Carlos Torres Piña lo nombró vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal.

En junio de 2026, cuando Torres Piña solicitó licencia para separarse temporalmente de la Fiscalía, Vega Rodríguez asumió el encargo del despacho de la FGE, de acuerdo con el procedimiento establecido para garantizar la continuidad de la institución.

¿Qué edad tiene Israel Vega Rodríguez?

No se ha localizado públicamente una fecha de nacimiento confirmada de Israel Vega Rodríguez, por lo que no es posible establecer con certeza su edad actual.

Su trayectoria profesional sí permite ubicar que ingresó a la Policía Federal en 2007 y que desde entonces ha ocupado diferentes puestos relacionados con seguridad e investigación criminal.

¿Israel Vega Rodríguez tiene pareja?

No se ha encontrado información pública y verificable sobre la pareja, esposa o estado civil de Israel Vega Rodríguez.

La información disponible sobre el funcionario se concentra principalmente en su trayectoria dentro de instituciones de seguridad y procuración de justicia, sin datos confirmados sobre su vida sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Israel Vega Rodríguez?

Debido a que no existe una fecha de nacimiento públicamente confirmada, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Israel Vega Rodríguez.

¿Israel Vega Rodríguez tiene hijos?

No se ha encontrado información pública y verificable sobre si Israel Vega Rodríguez tiene hijos. Los perfiles profesionales y las publicaciones relacionadas con su actividad como funcionario no proporcionan datos confirmados sobre su descendencia.

¿Qué estudió Israel Vega Rodríguez?

Israel Vega Rodríguez estudió Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional, además cuenta con maestrías en materia criminal.

Maestría en Prevención de Riesgos Laborales, por la Universidad Internacional Iberoamericana, cursada de 2014 a 2016.

Maestría en Investigación Criminal, por CESCIJUC, cursada de 2017 a 2019.

TSU en Seguridad Pública, con acreditación mediante Ceneval en 2019.

Doctorado en Ciencias Forenses, cursado en CESCIJUC de 2021 a 2023, con certificado total.

¿En qué ha trabajado Israel Vega Rodríguez?

Israel Vega Rodríguez ha desarrollado una trayectoria principalmente en seguridad pública, investigación criminal e inteligencia, con cargos en corporaciones federales y estatales.