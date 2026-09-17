La muerte de Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, es investigada por las autoridades de la CDMX después de que fuera localizada sin vida en un departamento rentado mediante Airbnb.

La joven había sido vista por última vez la noche anterior, cuando salió con una amiga y posteriormente regresó al inmueble donde se hospedaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de Nataly Osma Pinilla no presentaba lesiones visibles, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX trabaja para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar con precisión las causas de su muerte.

Encuentran a Nataly Osma Pinilla muerta dentro de un Airbnb; no tendría lesiones

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Nataly Osma Pinilla salió de fiesta el miércoles 16 de septiembre de 2026 junto con una amiga, con la que regresó al departamento de Airbnb que rentaban en la CDMX.

Nataly Osma Pinilla regresó a casa por la noche; sin embargo, la mujer fue localizada a la mañana siguiente en la cama del departamento de Airbnb ya sin vida en la CDMX.

Encuentran muerta a Nataly Osma Pinilla dentro de un Airbnb (@c4jimenez/X)

Según la información del periodista, el cuerpo de la colombiana de 29 años de edad no presentaba lesiones.

Además, señaló que “había vómito a su alrededor”; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Cabe destacar que la FGR abrió una carpeta de investigación por la muerte de Nataly Osma Pinilla.