Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey participaron en el desfile cívico-militar para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México.

El contingente estuvo integrado por oficiales de los distintos grupos operativos de Policía y Tránsito, así como elementos de la Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil Municipal.

Policías de Monterrey realizan desfile cívico-militar. (cortesía )

Además de participar en el recorrido, la corporación de seguridad regiomontana mantuvo presencia en el operativo implementado para brindar seguridad y apoyo vial a las personas que acudieron al desfile.

El comisario general Eduardo Sánchez Quiroz estuvo presente junto con los elementos y mandos operativos que participaron en el recorrido. Los integrantes de los diferentes grupos operativos de la corporación fueron recibidos por los asistentes durante el desfile.

Policías de Monterrey realizan desfile cívico-militar. (cortesía )

Policías de Monterrey realizan honores a la bandera

Como parte de las actividades cívicas por la Independencia de México, desde las 06:00 horas los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realizaron honores a la bandera en los patios de la corporación.

La ceremonia estuvo encabezada por el personal de la escolta y la banda de guerra de la institución policial, en las instalaciones del Parque Alamey.

Policías de Monterrey realizan desfile cívico-militar. (cortesía )

Las actividades formaron parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y de la participación de la corporación municipal en los actos cívicos de la ciudad.