Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey participaron en el desfile cívico-militar para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México.
El contingente estuvo integrado por oficiales de los distintos grupos operativos de Policía y Tránsito, así como elementos de la Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil Municipal.
Además de participar en el recorrido, la corporación de seguridad regiomontana mantuvo presencia en el operativo implementado para brindar seguridad y apoyo vial a las personas que acudieron al desfile.
El comisario general Eduardo Sánchez Quiroz estuvo presente junto con los elementos y mandos operativos que participaron en el recorrido. Los integrantes de los diferentes grupos operativos de la corporación fueron recibidos por los asistentes durante el desfile.
Policías de Monterrey realizan honores a la bandera
Como parte de las actividades cívicas por la Independencia de México, desde las 06:00 horas los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realizaron honores a la bandera en los patios de la corporación.
La ceremonia estuvo encabezada por el personal de la escolta y la banda de guerra de la institución policial, en las instalaciones del Parque Alamey.
Las actividades formaron parte de la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y de la participación de la corporación municipal en los actos cívicos de la ciudad.