Óscar Tonatiuh Vázquez Meza es un experimentado jurista y catedrático mexicano, quien actualmente se desempeña como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

En 2026, en su calidad de fiscal, tiene el deber de presentar la acusación formal contra Hernán Bermúdez Requena, una vez concluida la etapa de investigación complementaria.

¿Quién es Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez Meza es un abogado y especialista en el sistema penal acusatorio, reconocido por su rigor técnico y trayectoria académica.

Fue propuesto y ratificado por el Congreso de Tabasco para encabezar la Fiscalía General del Estado. Tomó protesta ante los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso local, tras obtener una amplia mayoría de votos.

¿Qué edad tiene Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez Meza nació el 29 de diciembre, pero se desconoce su edad, ya que no se ha dado a conocer su año de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez Meza mantiene su vida personal en privado, priorizando su labor en seguridad y procuración de justicia, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez Meza nació el 29 de diciembre, por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

¿Óscar Tonatiuh Vázquez Meza tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Óscar Tonatiuh Vázquez Meza tiene hijos.

¿Qué estudió Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez Meza cuenta con una sólida formación académica en el ámbito jurídico, que incluye una licenciatura en Derecho por la UJAT, así como estudios de maestría, doctorado y una especialidad en Litigación Oral y Sistema Penal Acusatorio.

¿En qué ha trabajado Óscar Tonatiuh Vázquez Meza?

Óscar Tonatiuh Vázquez es conocido por su amplia experiencia en tribunales. Su trayectoria completa incluye: