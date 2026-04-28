Magdalena del Socorro Núñez es una política zacatecana con una larga trayectoria en la vida pública mexicana. Su nombre ha destacado por haber sido alcaldesa de Zacatecas, diputada federal en varias ocasiones y representante del Partido del Trabajo (PT). Si quieres conocer más sobre su edad, familia, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Magdalena del Socorro Núñez Monreal?

Magdalena del Socorro Núñez Monreal es una contadora pública y política mexicana originaria de Fresnillo, Zacatecas. Es militante del Partido del Trabajo (PT) y ha ocupado distintos cargos de elección popular y administración pública.

Ha sido presidenta municipal de Zacatecas, diputada federal en diversas legislaturas y candidata a la gubernatura del estado en 2016. Actualmente forma parte de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados.

¿Qué edad tiene Magdalena del Socorro Núñez Monreal?

Magdalena del Socorro Núñez nació el 13 de enero de 1959 en Fresnillo, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Magdalena del Socorro Núñez Monreal tiene esposo?

No hay información sobre si Magdalena del Socorro tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Magdalena del Socorro Núñez Monreal?

Al haber nacido el 13 de enero, Magdalena del Socorro Núñez es Capricornio, signo que se caracteriza por ser firme, práctico y disciplinado.

¿Magdalena del Socorro Núñez Monreal tiene hijos?

Se desconoce si Magdalena del Socorro Núñez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria política.

¿Qué estudió Magdalena del Socorro Núñez Monreal?

Magdalena del Socorro Núñez Monreal tiene una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, cuenta con un diplomado en México y sus Relaciones Exteriores por la SRE.

¿En qué ha trabajado Magdalena del Socorro Núñez Monreal?

Núñez Monreal tiene una amplia trayectoria en la vida política y privada del país, destacando cargos como: