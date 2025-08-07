Jaime Cantón fue elegido por unanimidad como presidente del Congreso de Baja California el pasado 1 de agosto, en un momento histórico para el estado, donde apenas hace cuatro años no se reconocía legalmente el matrimonio igualitario.

Trayectoria legislativa y aportes

Desde que fue electo como el primer diputado abiertamente homosexual en la historia del estado, impulsó iniciativas como la jornada laboral de 40 horas, la regulación de incrementos de renta y reformas a favor de la comunidad LGBT+.

Formación académica y carrera temprana

Egresado de Derecho por la UABC con Mención Honorífica, actualmente estudia una maestría en CETYS Universidad y la Universidad de San Diego. Es profesor de Teoría del Estado y comenzó su participación política desde adolescente, colaborando en medios y movimientos estudiantiles.

Experiencia profesional y lucha por los derechos

Fue asesor en el Congreso local y federal, secretario particular de la gobernadora y coordinador de gabinete. En 2021 participó en las manifestaciones por el matrimonio igualitario y como legislador impulsó la tipificación del transfeminicidio.