Querétaro investiga amenazas contra más planteles educativos, las cuales comenzaron a circular en redes tras el ataque a la secundaria “Esperanza Cabrera” que dejó a cuatro personas heridas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal (Sedeq), en los mensajes de advertencia publicados por perfiles anónimos se mencionaban de forma específica:

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq)

Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (Cobaq)

Hasta ahora, no se han suspendido clases en dichas escuelas, pero sí se incrementó la presencia policial en las instituciones para evitar nuevos ataques como el ocurrido el 30 de septiembre

Querétaro (Especial)

Autoridades de Querétaro investigan amenazas contra Cecyteq y Cobaq tras ataque en secundaria

En respuesta a las amenazas, las autoridades queretanas han activado protocolos de seguridad en escuelas y también solicitaron a padres y comunidad estudiantil no difundir información no confirmada.

“No hay que reproducir este tipo de información, siempre hay que irse a informaciones oficiales y hay que ser muy cuidadosos”. Sedeq

La titular de la Sedeq, Martha Elena Soto, pidió a padres y estudiantes evitar compartir mensajes alarmistas y recalcó que la información confiable debe provenir únicamente de canales oficiales.

Por su parte, la Secretaría de Educación emitió una alerta y pidió la intervención de la Policía Cibernética y la SCC para rastrear el origen de las publicaciones.

Aunque todavía no se ha determinado si las amenazas, principalmente contra el Cecyteq y el Cobaq, son reales o falsas, las autoridades aclararon que no se suspenderán las clases.

Ataque en secundaria de Querétaro: estudiante hiere a cuatro con dos cuchillos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía imputará por tentativa de homicidio a alumno atacante; sus padres fueron detenidos

El 30 de septiembre, un alumno de 13 años ingresó al plantel armado con dos cuchillos y atacó a cuatro personas: tres trabajadores administrativos y un alumno.

Dos de los lesionados ya fueron dados de alta y los otros dos permanecen estables, mientras que el menor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal Víctor de Jesús Hernández informó que al responsable se le formulará imputación por el delito de tentativa de homicidio. Además, dio a conocer que los padres del alumno fueron detenidos.

Lo anterior, en respuesta a los presuntos delitos de desobediencia y resistencia, luego de que, según la Fiscalía, obstaculizaran el desarrollo del operativo.