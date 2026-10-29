Una celebración escolar por el Día de Muertos en Hidalgo terminó en tragedia después de que una estudiante menor de edad sufriera quemaduras de gravedad al incendiarse su disfraz de catrina durante un evento realizado en su secundaria.

El accidente ocurrió mientras se desarrollaba un concurso de disfraces y generó preocupación entre la comunidad educativa y los familiares de la menor de edad.

Tras lo sucedido, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que mantiene contacto con la familia y reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención y protección civil en los planteles.

Alumna sufre quemaduras en convivio escolar por el Día de Muertos en Hidalgo

El convivio en la escuela secundaria Teodomiro Manzano en el municipio de Huasca en Hidalgo, terminó en tragedia luego de que el disfraz de una alumna se incendió provocándole quemaduras graves.

Según muestra el video, los alumnos estaban en pleno convivio por el Día de Muertos en lo que parece un concurso de disfraces, cuando el disfraz de catrina de la alumna comienza a incendiarse. Esto debido a velas que se encontraban en el escenario como parte de un altar que colocó la escuela y a que su atuendo era hecho con hojas de maíz.

Ante el incendio que provocó que la alumna comenzara a correr, llevó a que maestros buscaran la forma de sofocar el fuego con sus chamarras, hasta que tras múltiples intentos lograron apagarlo.

Mientras tanto, se percibe en el micrófono que un maestro pide al resto de los alumnos mantener la calma y pide echarle agua.

SEP Hidalgo está en contacto con la familia de la alumna herida; llama a la cultura de la prevención

Tras los hechos ocurridos, la SEP Hidalgo emitió un comunicado en donde lamentó el accidente ocurrido en la secundaria que llevó a que la alumna tuviera lesiones graves, según declaró su familia.

Ante ello, la Institución dijo estar en contacto con la familia para darles acompañamiento, así como externar que seguirán en comunicación para brindar los servicios correspondientes.

Comunicado de la SEP Hidalgo sobre el accidente en el que una alumna sufrió quemaduras. (@SEPHidalgo)

Sin embargo, horas antes del comunicado, la familia de la alumna afectada dijo no estar recibiendo ayuda y pedían cooperación para los gastos médicos que estaban siendo “muy elevados”.

Por otra parte, la SEP Hidalgo llamó a la cultura de la prevención en las escuelas, subrayando que los planteles educativos cuentan con “lineamientos y mecanismos para actuar en materia de protección civil y atención a emergencias”, además de que recordó que el uso de fuego en actividades escolares está prohibido.